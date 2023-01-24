Телеком-оператор Truphone, доля в котором принадлежала Абрамовичу, продан за 1 фунт

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Британская телекоммуникационная компания Truphone, долей в которой владел Роман Абрамович, продана двум европейским бизнесменам за 1 фунт стерлингов.

Сделка была закрыта во вторник после завершения ее проверки британскими регуляторами.

Truphone была куплена компанией TP Global Operations, владельцами которой являются бизнесмены Хакан Коч и Пиррос Кусиос.

В распространенном ими сообщении говорится, что сделка была одобрена министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании. Truphone также получила лицензию от Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) британского Минфина.

Инвесторы намерены предоставить компании дополнительное финансирование, чтобы поддержать ее бизнес и обеспечить дальнейшее развитие, отмечается в сообщении.

Компания, которая в 2020 году оценивалась в 410 млн фунтов, получила инвестиции на сумму более 300 млн фунтов от Абрамовича и двух других российских бизнесменов – Александра Абрамова и Александра Фролова, пишет газета Financial Times.

Будущее Truphone оказалось под вопросом после введения Великобританией санкций в отношении Абрамовича, владевшего 23% компании, в марте 2022 года. В июне стало известно о планах ее продажи европейским бизнесменам, а в ноябре, когда в санкционный список Великобритании попали и Абрамов с Фроловым, в процесс продажи включилось OFSI.

"Очень радует, что мы, наконец, можем приступить к работе, - сказал Коч в интервью FT. - Весь процесс был довольно обременительным для сотрудников, которые не знали, что будет дальше с компанией. Наши клиенты оказались очень лояльными, и мы, наконец, можем сказать им, что все позади".

Бизнесмены обязались в следующие несколько лет вложить до 15 млн фунтов в Truphone, которая фиксирует убытки 15 лет подряд.