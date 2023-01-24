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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Партия-союзник Нетаньяху предложила помещать на монетах и купюрах девиз "Мы верим в Бога"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Законодатели от ультрарелигиозной израильской партии "Шас" выступили с законопроектом о дополнении дизайна выпускаемых в стране монет и купюр лозунгом "Мы верим в Бога".

"Законодатели из ультрарелигиозной партии "Шас", ключевого союзника премьера Биньямина Нетаньяху, предложили законопроект о помещении надписи "Мы верим в Бога" на все законные платежные средства Банка Израиля", - сообщает во вторник израильское издание "Едиот ахронот".

Законодатели считают, что такой лозунг будет символизировать продолжающееся экономическое процветание Израиля. Консерваторы утверждают, что он "никому не причинит вреда". Ожидается, что оппозиция проголосует против законопроекта, если он будет вынесен на голосование в Кнессете.

Лозунг "Мы верим в Бога" известен тем, что уже длительное время используется на монетах и купюрах США.

Израиль
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