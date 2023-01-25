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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД Грузии для разъяснений

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов в среду был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу сделанных им несколько дней назад заявлений о вероятности срочной эвакуации украинских граждан с грузинской территории.

По данным грузинских СМИ, Касьянов заявил, что в МИД Украины рассматривается такая вероятность в связи с резким увеличением числа прибывающих в Грузию российских граждан, а также возможным увеличением этого потока в связи с вероятностью возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, что может быть небезопасно для украинцев, находящихся в республике.

Информацию, распространенную через СМИ, начали комментировать грузинские политики, заявляя, что Касьянов делает неподобающие дипломату заявления.

Накануне председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами назвал заявления Касьянова "постыдными".

Между тем временный поверенный в делах Украины заявил в среду грузинским журналистам, что распространенная в Тбилиси информация не соответствует действительности и "вырвана из текста".

Украина Грузия
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