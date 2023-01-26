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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

МАГАТЭ проинспектировало Ровненскую АЭС на Украине

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с 22 по 24 января провело инспекцию на Ровненской АЭС (Украина). Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Проверка, связанная с договором о нераспространении ядерного оружия, прошла успешно.

"Цель инспекции – проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, которая была предоставлена Украиной (...). Замечаний со стороны инспекторов не было", - говорится в сообщении ведомства.

Ровненская АЭС расположена на северо-западе Ровненской области в Вараше. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2,835 ГВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 ГВт и блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 ГВт.

МАГАТЭ Ровненская АЭС Украина
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