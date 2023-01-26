В Международной федерации дзюдо предложили отменить отстранение россиян и белорусов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Возвращение россиян и белорусов на международные турниры полностью отвечает Олимпийской хартии, заявил через пресс-службу президент Международной федерации дзюдо (IJF) Марис Визер.

"Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии на международные соревнования опирается на неопровержимые аргументы. Прежде всего, одним из основных столпов Олимпийской хартии остается недискриминационное участие спортсменов без исключений", - напомнил он.

"Учитывая нынешний тупик, в котором находится Олимпийское движение в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях, Международная федерация дзюдо продолжает отстаивать свои принципы честной игры", - говорится в заявлении.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

25 января исполком МОК начал обсуждение возможного возвращения на международные соревнования россиян и белорусов, не поддерживающих проведение спецоперации России на Украине.