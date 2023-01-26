Politico сообщило, что Украине передадут модифицированные M1 Abrams

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - США планируют передать Украине танки M1 Abrams в модификации M1A2, которая предусматривает более совершенную систему прицеливания и боевую информационно-управляющую систему, сообщили источники издания Politico.

В частности, на танках версии M1A2 есть новая командирская система управления огнем и тепловизионный панорамный прицел командира, который позволяет определять цели в любых погодных и боевых условиях. Информационно-управляющая система дает экипажам танков возможность обмениваться данными между собой непрерывно и в автоматическом режиме, а командиры получат возможность распознавать дружественную технику и вражеские позиции, запрашивать артиллерийские удары.

Однако, по данным одного из источников, на танки, предназначенные для Украины, не установят особую броню модификации M1A2, в состав которой входит и обедненный уран, из-за секретности этой разработки.

Politico отмечает, что неясно, когда эти танки могут поступить на Украину, поскольку власти США выбрали вариант собрать их, а не направить из своих арсеналов. В результате на передачу танков могут уйти месяцы или годы. Танки собирают только в одном месте - в штате Огайо на заводе, принадлежащем государству и управляемым компанией General Dynamics. С конвейеров этого предприятия могут сойти лишь 12 танков в месяц.

Производственные мощности этого завода полностью забронированы из-за заказов для Польши и властей Тайваня. Так, Польша закупит 250 танков M1A2, передача которых начнется в 2025 году, для замены 250 танков Т-72, переданных Варшавой Украине в 2022 году. Тайванские власти в 2019 году заказали 108 танков M1A2, и их поставки, как ожидается, стартуют в 2024 году.

По мнению экспертов, украинским военным будет непросто поддерживать M1A2 в боеспособном состоянии. В результате, уточняет Politico, американская администрация настаивала на отправке Украине танков Leopard, которые более неприхотливые и более просты для обучения.

Президент США Джо Байден 25 января объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагают более 2,6 тысячи единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 450 машин находятся на хранении.