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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Израиль нанес авиаудар по объектам в Палестине

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Израиль в пятницу нанес авиаудар по центрам подготовки боевиков движения ХАМАС в Палестине, сообщила пресс-служба израильской армии.

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Удар был нанесен беспилотниками и истребителями ВВС Израиля, данных о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Атака стала ответом на ракетный обстрел ХАМАС израильской территории. Три ракеты были сбиты, одна упала на пустынной территории.

Ракеты были запущены после операции израильской армии в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев.

По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, в четверг утром значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев.

По данным агентства, они открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности.

По версии израильской стороны, подразделения армии обороны Израиля вошли в лагерь с целью проведения операции по "нейтрализации находящихся там террористов".

Израиль Палестина
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