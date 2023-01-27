Израиль нанес авиаудар по объектам в Палестине
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Израиль в пятницу нанес авиаудар по центрам подготовки боевиков движения ХАМАС в Палестине, сообщила пресс-служба израильской армии.
Удар был нанесен беспилотниками и истребителями ВВС Израиля, данных о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.
Атака стала ответом на ракетный обстрел ХАМАС израильской территории. Три ракеты были сбиты, одна упала на пустынной территории.
Ракеты были запущены после операции израильской армии в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев.
По сообщению палестинского информационного агентства WAFA, в четверг утром значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев.
По данным агентства, они открыли огонь по молодым палестинцам, которые пытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности.
По версии израильской стороны, подразделения армии обороны Израиля вошли в лагерь с целью проведения операции по "нейтрализации находящихся там террористов".