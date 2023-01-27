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Бывший вице-премьер Киргизии Разаков стал фигурантом дела о мошенничестве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Экс-вице-премьер Киргизии Жениш Разаков задержан по обвинению в мошенничестве на $1 млн, сообщили в четверг "Интерфаксу" в МВД страны.

"МВД Киргизии расследуется уголовное дело в отношении экс-вице-премьер-министра Жениша Разакова по факту мошенничества в $1 млн", - сообщил представитель МВД.

По словам собеседника агентства, заявление в следственную службу ведомства поступило в конце сентября 2022 года. "Осенью 2017 года Разаков, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельностью завладел денежными средствами. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 209, частью 4 "Мошенничество" Уголовного кодекса страны", - отметил представитель МВД.

24 января Разаков был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. 26 января ему предъявили обвинение, а Первомайский суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения по стражу до 24 февраля.

Разаков занимал должность вице-премьера с апреля 2018 года по февраль 2020 года. После инцидентов на киргизско-таджикской границе в Бишкеке прошло несколько митингов, на которых участники потребовали отставки Разакова, после чего президент подписал указ о его освобождении от занимаемой должности.

Киргизия Жениш Разаков
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