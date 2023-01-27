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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Крупнейший производитель вина в США уволит 355 сотрудников в Калифорнии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - E. & J. Gallo Winery, ведущий производитель вина в Соединенных Штатах, планирует сократить 355 рабочих мест в штате Калифорния на фоне передачи на аутсорсинг дистрибьюторских функций, пишет MarketWatch.

Как следует из документов компании, направленных регулятору штата, сотрудники будут уволены 12 марта.

Двумя неделями ранее Gallo окончательно согласовал сделку о передаче операций по дистрибуции вина в розничные сети техасской компании Republic National Distribution Co. Ранее компания осуществляла эти операции сама.

Представители Gallo сообщили изданию San Francisco Business Times, что многие сотрудники, подпавшие под сокращения, могут претендовать на похожие позиции в Republic National.

Gallo производит около 130 брендов вина и крепких алкогольных напитков, включая такие известные винные марки, как Barefoot, Clos du Bois и Ravenswood, а также водку New Amsterdam.

США Калифорния
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