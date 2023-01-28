В Белом доме не подтверждили сообщения СМИ о планах Байдена посетить Европу в феврале

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена пока нет в планах посетить Европу в феврале, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В настоящий момент у нас нет никаких планов по организации такой поездки", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Байден "изучает возможность поездки в Европу в следующем месяце". По его данным, поездка, если она состоится, будет приурочена к годовщине начала российской спецоперации на Украине.