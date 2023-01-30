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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Сменился руководитель совместного предприятия "ВЭБа" и Ротенберга

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гендиректор инфраструктурной группы компаний "1520" Алексей Крапивин возглавил АО "Группа компаний "Нацпроектстрой" (ГК НПС) - совместное инфраструктурное предприятие, созданное с участием ВЭБа и Аркадия Ротенберга.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 января. Крапивин сменил на этой должности бывшего главу набсовета банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, возглавлявшего ГК НПС с момента создания в конце 2019 года. Группа создавалась на базе активов ПАО "Мостотрест" Аркадия Ротенберга, "ТЭК Мосэнерго" (до 2020 года - актив сына Аркадия Ротенберга Игоря) и ГК "1520".

"Назначение стало новым этапом консолидации активов и ресурсов, целью которой является создание компании, способной решать самые масштабные задачи по строительству и модернизации инфраструктуры в России и за ее пределами. Это позволит рационально использовать все имеющиеся ресурсы, унифицировать стандарты работы и обеспечить экономию при реализации самых значимых инфраструктурных проектов" - прокомментировали назначение Крапивина "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "1520".

В середине декабря Крапивин стал гендиректором входящего в ГК НПС АО "Дороги и мосты", которое специализируется на строительстве и эксплуатации транспортной инфраструктуры и объединяет ООО "Трансстроймеханизация", АО "МТТС", ООО "ОССП", 12 филиалов и специализированные заводы в Москве и Туле. РБК писал со ссылкой на источник, что назначение Крапивина главой "Дорог и мостов" было одним из этапов по увеличению доли ГК "1520" в НПС с нынешних 4%.

На посту главы "Дорог и мостов" Крапивин сменил Владимира Власова, возглавлявшего ПАО "Мостотрест" с 2006 по 2020 глж, в котором группа была реорганизована в связи с созданием ГК НПС. Тогда из ПАО было выделено упомянутое АО "Дороги и мосты", куда вошла большая часть имущества, мощностей и трудовых ресурсов "Мостотреста".

Крапивин окончил Финансовую академию при правительстве по специальности "экономист". Он больше 12 лет работал на управленческих позициях в компаниях инвестиционной, банковской и строительной сферы. В 2016 году он возглавил ГК "1520", один из крупнейших холдингов в сфере строительства, проектирования и цифровизации железнодорожной инфраструктуры. Руководит комплексной реализацией федеральных проектов на Восточном полигоне и Центральном транспортном узле, а также других крупных объектах на пространстве колеи 1520 в РФ и за рубежом.

Алексей Крапивин ГК НПС ВЭБ Аркадий Ротенберг 1520 Рубен Аганбегян Мостотрест
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