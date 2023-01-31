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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Беспошлинные поставки бензина из РФ в Киргизию в 2023 г. снижены почти на 30%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Индикативный баланс на 2023 год по беспошлинным поставкам топлива из России в Киргизию принят со снижением. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент Ассоциации нефтетрейдеров республики Канат Эшатов.

Эту информацию агентству подтвердили в министерстве экономики и коммерции республики. В ведомстве отметили, что в рамках соглашения с РФ утверждены индикативные балансы о беспошлинных поставках на текущий год в объеме 460 тыс. тонн бензина, 485 тыс. тонн дизельного топлива, 150 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тыс. тонн нефти и 60 тыс. тонн нефтяного битума.

По словам президента Ассоциации нефтетрейдеров, годовое потребление ГСМ в Киргизии составляет порядка 1,5 млн тонн. Из них 100-150 тыс. тонн производится внутри страны, а 1,2 млн тонн импортировалось из России. На текущий год индикативный баланс принят ниже уровня прошлого года. "Два года назад нам увеличили объемы беспошлинного ввоза ГСМ. В прошлом году индикативный баланс составлял 650 тыс. тонн бензина и 550 тыс. тонн дизельного топлива. В этом году его утвердили с цифрами ниже", - отметил Эшатов.

Таким образом, квоты на беспошлинные поставки бензина в Киргизию на текущий год уменьшены на 29%, дизтоплива - на 11,8%.

При этом в министерстве экономики и коммерции сообщили, что не видят проблем. "По итогам второго квартала 2023 года в случае нехватки действующих индикативных балансов до конца года, министерство энергетики Киргизии начнет переговоры с министерством энергетики РФ по увеличению индикативных балансов в рамках соглашения о беспошлинных поставках", - подчеркнули в ведомстве.

В Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии также отметили, что с декабря 2022 года бензин подешевел примерно на 5-5,5 сома (официальный курс на 31 января 86,15 сома/$1). Это произошло благодаря снижению отпускных оптовых цен на заводах в России. В феврале ожидается, что ГСМ может подешеветь еще на 2-3 сома.

"В ноябре 2022 года цены были еще высокими, в декабре немного начали снижаться, и в январе 2023 года бензин на заводах подешевел на 20%. Благодаря этому и в стране розничные цены стали меньше. В феврале тенденция еще продолжится. А дальше все будет зависеть от ситуации в РФ. Заводы уже уведомили о повышении цены на 10%. Но какой будет итоговая закупочная цена сейчас сказать сложно", - сказал Эшатов.

В конце 2016 года Россия отменила пошлины на нефть и нефтепродукты для Киргизии. Вместо этого был составлен индикативный баланс, который учитывает, в частности объемы импорта, внутреннего производства, потребления. При этом установлено требование, что поставляемое беспошлинно топливо должно быть использовано только для внутреннего потребления в республике.

РФ Киргизия
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