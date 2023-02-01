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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

В Болгарии началось строительство участка газотранспортной перемычки с Сербией

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На территории Болгарии начинается строительство участка газопровода-перемычки, который объединит газотранспортные системы этой страны и Сербии.

В самой Сербии эти работы начались еще в феврале 2022 года.

"Это важный день для Сербии, для Болгарии и всего региона. Мы продолжаем связывать две страны, два народа и наши экономики. Новая газотранспортная перемычка усилит безопасность граждан и даст шанс для новых инвестиций", - приводит сербская телерадиокомпания РТС слова президента Сербии Александра Вучича, приехавшего в Болгарию.

Эта перемычка будет функционировать в комплексе с СПГ-терминалом в Александруполисе (Греция), получит выход на Южный газовый коридор и обеспечит альтернативное газоснабжение из региона Каспийского моря, отмечает РТС.

Общая длина межсистемной газотранспортной перемычки "Болгария-Сербия" составит 170 км, из них 109 км на территории Сербии. По ней будет возможно прокачивать до 1,8 млрд кубометров газа в год в обоих направлениях. Стоимость проекта, по оценкам Европейского инвестиционного банка, составит 85,5 млн евро.

Открытие этого газопровода ожидается в октябре.

Сербия Болгария
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