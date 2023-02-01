Глава "Роскосмоса" в ОАЭ представил предложения по расширению сотрудничества

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов провел в Объединенных Арабских Эмиратах серию встреч с представителями руководства профильных министерств и организаций, осуществляющих космическую деятельность, для обсуждения перспектив российско-эмиратского сотрудничества в космосе, сообщили в среду в госкорпорации.

"Мы очень рады видеть такой представительный состав участников встречи с вашей стороны, и я считаю это лучшим подтверждением заинтересованности вашей страны в расширении и углублении нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере... Сегодня я хотел бы представить вам ряд предложений по новым направлениям сотрудничества", - сказал Борисов.

Он поблагодарил ближневосточных партнеров за уже реализованные проекты, напомнив, что Россия завершила ратификацию подписанного в 2021 году рамочного межправительственного соглашения по космосу.

Борисов, в частности, провел переговоры с госминистром по образованию и передовым технологиям ОАЭ, председателем Космического агентства Сарой бинт Юсиф Аль-Амири и генеральным директором Космического агентства ОАЭ Салемом Аль-Кубайси. Также глава "Роскосмоса" встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером.

В составе российской делегации – представители руководства корпорации, а также главы предприятий, входящих в контур "Роскосмоса" и реализующих перспективные проекты, потенциально интересные для Объединенных Арабских Эмиратов.