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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Не менее четырех заседаний по Украине пройдут в СБ ООН в феврале

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Под председательством Мальты в Совете Безопасности ООН в феврале пройдут как минимум четыре заседания по украинской тематике, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

"Сегодня у руля СБ ООН на месяц встают мальтийцы. Февраль обещает быть насыщенным на мероприятия, в том числе по украинской тематике", - написал он в среду в своем телеграм-канале.

По его словам, 6 февраля западные страны хотят провести встречу по гуманитарным аспектам украинского кризиса, а "на 24 февраля запросили заседание СБ по случаю годовщины начала СВО".

"Мы в долгу не останемся. На 8 февраля нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений", - добавил Полянский.

Дипломат также сообщил, что 23 февраля запланировано заседание Совбеза по отношениям ООН-ЕС, которое, считает он, "явно не обойдется без Украины".

Кроме того, Полянский предположил, что Киев и западные страны будут организовывать мероприятия в Генассамблее ООН в контексте годовщины СВО.

"Понятно, что Украины у нас в программе работы в феврале будет более чем достаточно", - заключил он.

СБ ООН Украина
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