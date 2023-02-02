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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Байден обсудил со спикером палаты представителей вопросы госдолга

Спикер по итогам беседы заявил, что настроен оптимистично

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США и спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти обсудили вопросы, касающиеся потолка государственного долга, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что во время встречи президент Байден "ясно дал понять, что, как подтвердили и лидеры обеих партий в Конгрессе, их общий долг - не допустить беспрецедентного и экономически катастрофического дефолта".

При этом, как говорится в сообщении, Байден "приветствует отдельные дискуссии с лидерами Конгресса о том, как сократить дефицит и контролировать государственный долг, продолжая при этом развивать экономику".

Президент и спикер договорились продолжить беседу.

Маккарти после встречи с президентом заявил журналистам, что настроен оптимистично несмотря на то, что ни одна из сторон не взяла на себя никаких обязательств.

"Я не хочу вкладывать в его уста никаких слов. У нас был час разговора об этом, который, как мне показалось, был очень хорошей дискуссией (...) Я думаю, что есть возможность прийти к соглашению", - сказал он

В этом году на решение по повышению потолка госдолга США особенно сильно будут влиять политические разногласия между республиканцами и демократами в конгрессе, отмечается в сообщениях СМИ. В то время как республиканцы требуют ограничить государственные расходы на социальные нужды, демократы и администрация решительно выступают против этого.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен в письме лидерам конгресса предупредила, что "невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый вред экономике США, средствам к существованию всех американцев и глобальной финансовой стабильности".

Она заявила, что во избежание дефолта требуется повышение уровня долгового лимита или приостановка его действия. Текущий лимит составляет $31,4 трлн.

Потолок государственного долга был достигнут 19 января. В то же время, по оценкам СМИ, "день икс" может наступить примерно в середине этого года. Йеллен считает, что накопленные денежные резервы не будут исчерпаны до начала июня.

США Джо Байден
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