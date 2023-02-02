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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Турецкое Минобороны анонсировало переговоры делегаций Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Делегации оборонных ведомств Турции, России и Сирии в ближайшее время проведут переговоры на техническом уровне в продолжение прошедших в декабре переговоров в Москве, заявил в четверг турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В ближайшие дни наши делегации проведут встречи на техническом уровне в продолжение предыдущих переговоров", - приводит слова министра сайт министерства нацобороны Турции.

В декабре в Москве состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.

В ходе встречи в Москве министр обороны Турции Хулуси Акар, глава Минобороны России Сергей Шойгу и их сирийский коллега Али Махмуд Аббас договорились создать трехстороннюю комиссию.

Турция Сирия Россия
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