Берлин планирует поставить Украине десятки танков Leopard 1

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ намереваются предоставить Украине десятки танков Leopard 1, которые в настоящий момент стоят на хранении у промышленных компаний Германии, сообщила в пятницу Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, компании Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH хотят вернуть в строй эти танки, которые затем можно будет передать Киеву.

Однако Германия испытывает проблемы с запасами снарядов для этой техники.

DPA уточняет, что немецкие власти пока не приняли официального решения по Leopard 1.

Кроме того, стало известно о переговорах Берлина с Катаром о возможной покупке у эмирата 15 зенитных самоходных установок немецкого производства "Гепард", которые Доха приобрела ранее для защиты стадионов во время Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее в Rheinmetall AG заявляли, что всего компания теоретически может подготовить для последующих поставок какой-либо стороне 139 танков - 51 танк Leopard 2 и 88 танков Leopard 1.

Танк Leopard 1 производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, танк постоянно модернизируют. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели.

Ранее власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Также в прошлую среду президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.