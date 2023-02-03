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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Берлин и Стокгольм обсуждают поставку Швецией ракет для немецких установок ПВО на Украине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Германия и Швеция обсуждают новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого Стокгольм поставит ракеты и пусковые установки для немецких систем ПВО IRIS-T на Украине, передает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Германия попросила Швецию предоставить пусковые установки, совместимые с системой IRIS-T, заявили источники на условиях анонимности, поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер. Переговоры также могут сделать возможной отправку большего количества боеприпасов для систем IRIS-T, передаваемых Киеву", - сообщает агентство.

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При этом источники отметили, что Берлин придерживается плана поставить в 2023 году Киеву еще три установки IRIS-T в дополнение к первой, поступившей на Украину в октябре 2022 года.

В оборонных ведомствах ФРГ и Швеции эту информацию не подтвердили.

В ноябре Стокгольм пообещал передать Украине установку ПВО, но не уточнил, какую именно.

Германия Швеция Украина
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