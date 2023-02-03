Британец, угрожавший в 2021 году убить королеву, признал вину в госизмене

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, который в 2021 году проник в Виндзорский замок и угрожал убить королеву Елизавету II, признал себя виновным в госизмене, сообщает в пятницу "Би-би-си".

По данным телерадиокорпорации, 21-летний Джасвант Сингх Чейл признал вину еще по двум пунктам, в том числе в угрозах смертью и в нахождении на территории замка с заряженным оружием.

Британские СМИ уточняют, что Чейл предстал перед лондонским судом в пятницу по видеосвязи из психиатрической больницы Бродрума, где его содержат. Ожидается, что ему вынесут приговор 31 марта.

Отмечается, что Чейл - первый человек с 1981 года, которого осудят за госизмену в Британии.

Чейла задержали 25 декабря 2021 года. В тот день его заметил сотрудник Королевской охраны на частной территории замка. Он проник туда по веревочной лестнице. На нем был капюшон и маска. При себе он имел заряженный арбалет. На вопрос охраны о том, что он делает у ворот, ведущих в личные покои Елизаветы II, Чейл признался, что пришел убить королеву.

До этого Чейл распространил видео о том, что таким образом он собирался отомстить за расстрел мирных жителей британскими колониальными войсками в Амритсаре (Индия) в 1919 году.