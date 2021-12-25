Вооруженный мужчина пытался проникнуть в Виндзорский замок

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный мужчина пытался прорваться в Виндзорский замок в Лондоне, где королева Елизавета II отмечает в эти дни Рождество.

Как сообщает The Guardian, злоумышленник задержан. Члены королевской семьи были проинформированы о произошедшем.

Подозреваемый - это 19-летний молодой человек из Саутгемптона. Его задержали сразу после проникновения на территорию замка. Он не успел пройти в здания.

Елизавета II в этом году празднует Рождество в Виндзорском замке, обычно королева отправлялась на праздники в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке.