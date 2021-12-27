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Проникшего на территорию резиденции Елизаветы II мужчину передали психиатрам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Британец, который был задержан в субботу при попытке проникнуть в Виндзорский замок, где королева Елизавета II праздновала Рождество, передан медицинским работникам. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на лондонскую полицию.

"Мужчина был взят под стражу и прошел обследование на предмет психического здоровья - с тех пор он находится на попечении в соответствии с Законом о психическом здоровье и остается под присмотром медицинских работников", - заявили в полиции, также сообщив о том, что после обыска у мужчины был обнаружен арбалет.

По сведениям полицейских, 19-летний житель Саутгемптона был задержан через несколько секунд после того, как утром 25 декабря он проник на территорию замка, в котором королева Елизавета II отмечает в эти дни Рождество. Он не успел пройти в здания.

Великобритания Лондон Виндзорский замок

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