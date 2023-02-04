МИД КНР заявил, что США использовали ситуацию с аэростатом для нападок на Китай

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Некоторые американские представители использовали неожиданно возникшую ситуацию с китайским аэростатом, оказавшимся над американской территорией, для нападок на Китай, заявил в субботу МИД КНР.

"Некоторые американские политики и средства массовой информации воспользовались этой темой, чтобы напасть на Китай и дискредитировать его, а Китай решительно выступил против этого", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД.

В нем говорится, что "Китай решительно выступает против этого".

"Китай всегда строго соблюдал международное право и уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран. Он не имеет намерения и никогда не нарушал территорию и воздушное пространство какой-либо суверенной страны", - подчеркнуло китайское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении говорится, что аэростат является "гражданским воздушным судном", которое используется в научных целях, главным образом метеорологических. Из-за форс-мажорных обстоятельств оно сбилось с курса и оказалось над территорией США.

МИД коснулся вопроса об отсрочке госсекретарем США Энтони Блинкеном намеченного на 5-6 февраля визита в Пекин и заявил: "Поддержание контактов и коммуникации на всех уровнях является важным консенсусом Балийской встречи глав государств Китая и Соединенных Штатов (...). На самом деле Китай и Соединенные Штаты на двухсторонней основе не объявляли о каких-либо визитах. Публикация Соединенными Штатами соответствующих новостей - это дело США, и мы это уважаем".

Заведующий канцелярией Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в телефонном разговоре с Блинкеном заявил, что Пекин не может принять "спекуляции", лишенные каких-либо оснований, сообщил МИД КНР.

Ван И призвал в непредвиденных обстоятельствах "не прибегать к ошибочным заявлениям и контролировать разногласия".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя Пентагона Патрика Райдера сообщил, что власти США в течение последних нескольких дней отслеживают над северной частью США разведывательный аэростат, предположительно, принадлежащий Китаю. За перемещением шара также следили власти Канады, в министерстве обороны страны заявили, что "Канада принимает меры по обеспечению безопасности своего воздушного пространства".