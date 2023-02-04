В США предположили, что аэростат КНР в субботу покинет воздушное пространство страны

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Зафиксированный над США китайский аэростат, который в Пентагоне считают шпионским, к утру субботы по местному времени должен покинуть воздушное пространство страны, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Траектория, смоделированная NOAA, проходит над штатами Кентукки и Теннесси, в дальнейшем аэростат должен выйти к Внешним отмелям (Северная Каролина) и далее - в открытый океан.

Два представителя министерства обороны США также сообщили CNN, что аэростат, как ожидается, в субботу достигнет юго-восточного побережья уйдет в направлении океана.

За последние несколько дней аэростат пролетел через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток. Он выполняет полет на высоте примерно 18,3 тыс. метров, то есть значительно выше рейсов гражданских самолетов.

В минувший четверг полет аэростата был зафиксирован над американским штатом Монтана на северо-западе страны, где расположены шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Пентагон принял решение не сбивать аэростат, чтобы избежать возможных разрушений на земле.

Как указывает CNN, аэростат несет 27-метровую конструкцию, на которой, как считают американские власти, могут быть размещены системы управления и разведки.

МИД КНР накануне заявил, что замеченный над США аэростат является "гражданским воздушным судном", которое сбилось с курса. В Китае попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США".

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом, сообщил в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации, которого цитировало агентство Associated Press.