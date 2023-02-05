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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

На юге Китая в результате нескольких ДТП на автостраде погибли 16 человек

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Шестнадцать человек стали жертвами серии ДТП, которые произошли накануне вечером на автомагистрали городского округа Чанша (провинция Хунань) на юге КНР, сообщает Channel NewsAsia.

Пострадали не менее 66 человек, восемь из них получили серьезные травмы.

По информации телеканала, на шоссе с разницей примерно 10 минут произошло несколько аварий. Всего столкнулись около 50 машин, включая грузовики, некоторые из них загорелись.

В министерстве по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР призвали расследовать причины этого инцидента.

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