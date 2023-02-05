Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Четверо сирийских военных погибли и шестеро ранены после обстрела боевиками в Латакии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Четверо сирийских военнослужащих погибли и шестеро ранены в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Латакия, сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

"В провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кбана по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мамухия, погибло четыре и ранено шесть сирийских военнослужащих", - констатировал он.

Кроме того, Егоров отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с РФ в марте

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с РФ в марте

Сбор обломков сбитого США китайского аэростата продлится несколько дней

Сбор обломков сбитого США китайского аэростата продлится несколько дней

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега

Искусственный интеллект помог обнаружить ранее неизвестную пьесу Лопе де Вега
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о готовящейся Киевом провокации в Краматорске

На юге Китая в результате нескольких ДТП на автостраде погибли 16 человек

Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 февраля

В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда, в том числе с опасными веществами

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

Пентагон сообщил, что китайский аэростат перехватили истребители ВВС США F-22

ВВС США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });