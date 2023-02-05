Четверо сирийских военных погибли и шестеро ранены после обстрела боевиками в Латакии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Четверо сирийских военнослужащих погибли и шестеро ранены в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Латакия, сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

"В провинции Латакия в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кбана по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мамухия, погибло четыре и ранено шесть сирийских военнослужащих", - констатировал он.

Кроме того, Егоров отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован обстрел со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ).