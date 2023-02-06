Шойгу переговорил с главой Минобороны Турции и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в Минобороны РФ.

"Со своей стороны министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар поблагодарил генерала армии Сергея Шойгу за предложенную помощь, пообещав подготовить в ближайшее время конкретные предложения", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования Хулуси Акару в связи многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в Турецкой Республике, произошедшими в результате землетрясения", - добавили в Минобороны РФ.

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли около 1 тыс. человек, в соседней Сирии - более 300. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение "крупнейшей катастрофой за последнее столетие".

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.