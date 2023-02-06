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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Российские военные в Сирии начали оказывать помощь в ликвидации последствий землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу командующим российской группировки войск в Сирии организована помощь в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего на территории Сирийской Арабской Республики, сообщил на брифинге заместитель руководителя ЦПВС генерал-майор Олег Егоров.

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"В городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша российским Центром по примирению враждующих сторон оперативно развернуты и приступили к работе шесть пунктов выдачи пострадавшим гуманитарной помощи - продуктовых наборов и предметов первой необходимости", - сказал Егоров.

По его словам, из числа военнослужащих российской группировки сформированы 10 сводных отрядов, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи в районах, подвергшихся наибольшему разрушению.

К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

"На авиабазе "Хмеймим" создана и находится в постоянной готовности к оказанию помощи мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи сирийской стороне", - сообщил Егоров.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Телеканал "Аль-Арабийя" отмечал, что на территории Сирии погибли не менее 850 человек, более 2,3 тысяч пострадали.

Сирия Минобороны РФ
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