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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Российские спасатели вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию

Российские спасатели вылетели в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию
Сотрудники МЧС России в аэропорту Жуковский перед отправкой в Турцию и Сирию
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Самолеты МЧС РФ со спасателями на борту вылетели из аэропорта "Жуковский" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий крупного землетрясения.

Как передает корреспондент "Интерфакса", три самолета направляются в Турцию (г. Адана), один - в Сирию. В числе вылетевших сотрудников МЧС - первый замглавы министерства Александр Чуприян.

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Утром в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков поручил отправить в пострадавшие от землетрясения регионы 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и севере Сирии привело к жертвам и разрушениям. В результате в Турции, по данным агентства "Анадолу", погибли около 1,5 тыс. человек, еще более 8,3 тыс. человек пострадали. В Сирии, как отмечает телеканал "Аль-Арабийя", погибли не менее 850 человек, более 2,3 тыс. пострадали.

Землетрясение в Турции

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МЧС РФ Турция Сирия
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