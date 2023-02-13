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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

КНДР расширила и реорганизовала военные подразделения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея "расширила и реорганизовала" многие из своих военных подразделений в соответствии с новой ситуацией в области безопасности, сообщает ЦТАК.

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"(...) Многие подразделения служб и родов войск Народной армии были расширены и реорганизованы, на них были возложены основные оперативные боевые задачи в соответствии с требованиями новой ситуации и обстановки, также изменились стратегические и тактические миссии всех подразделений", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что учреждены новые воинские знамена.

"Воинские знамена в полной мере продемонстрировали (...) на военном параде по случаю 75-летия основания КНА (Корейской народной армии - ИФ)", - добавляет агентство.

На прошлой неделе Северная Корея провела масштабный военный парад в честь 75-й годовщины основания Корейской народной армии. На параде были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты и другое современное вооружение, а также новые воинские подразделения.

Ранее КНДР пообещала расширить и активизировать военные учения и "усовершенствовать" свою боеготовность в ответ на совместные военные учения Сеула и Вашингтона.

КНДР
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