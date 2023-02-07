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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Партия Саакашвили объявила бойкот парламенту, требует освобождения экс-президента Грузии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) объявили бойкот парламентской деятельности с требованием освобождения из заключения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Фракция "Национальное движение" не будет участвовать в парламентской деятельности. Мы обсуждаем вопрос сдачи парламентских мандатов", - сказал на брифинге во вторник председатель политсовета ЕНД, депутат Леван Бежашвили.

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Он отметил, что проходят консультации с другими оппозиционными фракциями о бойкоте парламентской деятельности.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" заявили журналистам, что фракция "Национальное движение" фактически с начала работы парламента нового созыва с 2020 года не принимает участия в парламентской деятельности, однако ее члены регулярно получают депутатскую зарплату.

В ближайшие часы ЕНД намерена провести массовую акцию в центре Тбилиси у здания Госканцелярии с требованием освобождения из заключения Саакашвили.

Грузия Михаил Саакашвили
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