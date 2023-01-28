Саакашвили отказался от предложенного грузинскими медиками лечения

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили для сохранения жизненных функций лечащими врачами была предложена специальная терапия, но он категорически отказался от услуг грузинских медиков, сообщил в субботу журналистам директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе.

"Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу", - сказал он.

Чхаидзе сообщил, что Саакашвили в последние дни сократил прием пищи. "Сегодня утром Саакашвили весил 69 килограммов, если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограммов", - заявил директор клиники.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе ранее сказал журналистам, что Саакашвили намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы "любыми способами выйти на свободу". Министр выразил недоверие диагнозам Саакашвили, поставленным независимыми грузинскими врачами из центра "Эмпатия". Брегадзе представил журналистам заключение Национального бюро судебной экспертизы, согласно которому поставленные "Эмпатией" диагнозы Саакашвили являются "недостоверными".

Адвокат Гела Николаишвили, представляющий на проходящем судебном процессе по делу о возможной отсрочке тюремного наказания Саакашвили пенитенциарную службу Минюста, заявил журналистам, что диагноз "Эмпатии" о выявленной у Саакашвили деменции весьма сомнителен.

"Деменция - это слабоумие, но по отношению Саакашвили этого не скажешь, - сказал он. - Он ежедневно встречается в своей палате с родственниками и друзьями, пишет внятные тексты в социальных сетях".