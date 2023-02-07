Председатель основанной Саакашвили партии анонсировал протесты в Тбилиси и регионах

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная находящимся в заключении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, намерена провести на этой неделе в Тбилиси и регионах Грузии акции протеста.

Как заявил во вторник вечером на брифинге председатель партии Леван Хабеишвили, в среду в 17:00 (по тбилисскому времени, 16:00 по Москве) акция протеста будет проведена перед зданием министерства юстиции Грузии в Тбилиси.

По его словам, акции с требованием освобождения Саакашвили из заключения пройдут днем 9 и 10 февраля в ряде других городов Грузии, а 11 февраля ЕНД проведет акцию перед домом бывшего премьер-министра и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, расположенном в черноморском курортном поселке Шекветили.

Ранее во вторник представители ЕНД провели акцию протеста перед зданием Госканцелярии в Тбилиси. Причиной акции стало принятое накануне решение Тбилисского городского суда, который не удовлетворил иск адвокатов по отсрочке тюремного наказания Саакашвили из-за болезни и оставил его в заключении.

Между тем, несмотря на ранее анонсированный лидерами ЕНД масштабный митинг, акция оказалась немноголюдной и продлилась всего несколько часов.

Кроме этого, во вторник депутаты ЕНД объявили бойкот парламентской деятельности.

"Фракция "Национальное движение" не будет участвовать в парламентской деятельности. Мы обсуждаем вопрос сдачи парламентских мандатов", - сказал на брифинге председатель политсовета ЕНД, депутат Леван Бежашвили.

Он отметил, что проходят консультации с другими оппозиционными фракциями о бойкоте парламентской деятельности.

Как заявили журналистам представители правящей партии "Грузинская мечта", фракция "Национальное движение" фактически с начала работы парламента нового созыва, с 2020 года, не принимает участия в парламентской деятельности, однако ее члены регулярно получают депутатскую зарплату.