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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Переговоры о расширении крупнейшего в Британии ПХГ приостановлены

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры между правительством Великобритании и энергетической компанией Centrica Plc, оператором крупнейшего в стране газохранилища Rough, об условиях финансирования программы расширения объемов ПХГ в настоящий момент не ведутся, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Rough - подземное хранилище газа, расположенное в Северном море. Оно использовалось с 1983 по 2017 год, когда Centrica приостановила закачку газа. В конце 2022 года компания вновь возобновила его использование, но лишь на 20%.

Компания хотела получить от властей финансовые гарантии, чтобы оплатить работы по удвоению мощности хранилища к следующему отопительному сезону. Объем необходимого финансирования оценивается примерно в 150 млн фунтов стерлингов ($180 млн).

Без полноценного использования Rough объем газа, способного поместиться во всех хранилищах на территории Великобритании, может обеспечить лишь девять дней спроса. Для сравнения: Германия на своих запасах может продержаться 89 дней, отмечает Bloomberg.

Великобритания
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