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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Посол РФ в ФРГ заявил, что Германия прорабатывает варианты изъятия средств России в пользу Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Германия прорабатывает возможность изъятия в пользу Украины замороженных российских госсредств, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Споры на этот счет если и ведутся, то лишь о том, как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму. Но обманываться нашим контрагентам не стоит", - сказал Нечаев.

Он подчеркнул, что "подобный шаг станет фатальным с точки зрения привлекательности германской юрисдикции для зарубежного капитала, а также повлечет за собой наши ответные шаги".

Дипломат также уточнил, что "собственность ряда ведущих отечественных энергетических компаний на территории ФРГ уже де-факто изъята".

"Объявлена "охота" на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков", - заявил Нечаев.

Германия Сергей Нечаев
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