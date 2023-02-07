"Врачи без границ" начали работать на пострадавшем от землетрясения северо-востоке Сирии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Медицинская организация "Врачи без границ" (MSF) в сотрудничестве с местными партнерами круглосуточно оказывает помощь людям на северо-западе Сирии, пострадавшем в результате мощного землетрясения в соседней Турции, передает телеканал CNN.

По словам главы миссии "Врачей без границ" в Сирии Себастьена Гэя, в первые часы после катастрофы бригады MSF оказали помощь порядка 200 раненым, 160 пациентов поступило в учреждения и клиники, которыми управляет или поддерживает организация на севере провинции Идлиб.

"MSF остается в тесном контакте с местными властями на северо-западе Сирии и с властями Турции, чтобы оказывать поддержку там, где это необходимо. Мы отслеживаем ситуацию и потребности в Идлибе, северном Алеппо и на юге Турции, чтобы реагировать соответствующе", - говорится в сообщении "Врачей без границ".

Гэй уточнил, что медицинский персонал на севере Сирии работает круглосуточно, чтобы реагировать на огромное количество раненых, прибывающих в учреждения.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним афтершоки привели к жертвам и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.