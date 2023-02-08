Уолл-стрит завершила сессию уверенным ростом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным подъемом после первоначального снижения, трейдеры в том числе оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в Вашингтоне повторил ранее сказанные слова о том, что "дезинфляционный процесс начался". В то же время он отметил, что удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему ФРС считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке в этом году) ранее сказал, что ФРС, вероятно, придется поднять базовую процентную ставку выше, чем ожидалось ранее, поскольку сильные данные по американскому рынку труда показали, что экономическая активность в США замедляется слабо.

"Это будет означать, что нам придется проделать немного больше работы, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - И я полагаю, что ФРС придется поднять ставку выше, чем я прогнозирую на данный момент".

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также считает, что активный рост числа рабочих мест в американской экономике в январе указал на то, что ФРС предстоит еще немало работы по замедлению инфляции. Ключевая ставка может достичь примерно 5,4% по сравнению с текущим уровнем в 4,5-4,75%, заявил Кашкари, в этом году являющийся голосующим членом FOMC, в интервью телеканалу CNBC.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в декабре 2022 года увеличился на 10,5% - до $67,4 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $61 млрд, а не $61,5 млрд, как сообщалось ранее. Показатель был минимальным с сентября 2020 года.

Эксперты в среднем ожидали роста до $68,5 млрд с объявленного прежде ноябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Aramark подешевели на 6,8%. Американская компания, поставляющая продукты питания и специальную одежду для сотрудников отелей, университетов, больниц и стадионов, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2023 финансового года, причем рост выручки превысил ожидания рынка.

Бумаги Boeing Co. выросли на 3,8%. Американский авиаконцерн готовит сокращение рабочих мест в финансовом департаменте и службе управления персоналом в 2023 году. "Мы ожидаем, что сокращения затронут порядка 2 тыс. рабочих мест, преимущественно в сфере финансов и HR", - говорится в сообщении Boeing.

Акции Pinterest Inc. подешевели на 5,2%. Интернет-сервис визуальных закладок в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий.

Котировки акций Comcast Corp. выросли на 0,4%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения продолжил сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed Inc. Comcast - продал 5,1 млн бумаг BuzzFeed в период со 2 по 6 февраля, говорится в отчете медиакомпании. Ранее она сообщала, что с 30 января по 1 февраля реализовала свыше 5,7 млн акций BuzzFeed в рамках нескольких сделок.

Акции Bed Bath & Beyond Inc. упали на 48,6% после взлета на 92% по итогам предыдущих торгов. Американский ритейлер сумел заручиться поддержкой инвесторов, что позволило ему избежать объявления о банкротстве, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Бумаги Centene Corp. опустились на 0,03%. Компания, оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, завершила четвертый квартал с чистым убытком, однако улучшила прогноз выручки на год.

Стоимость акций DuPont de Nemours Inc. выросла на 7,5%. Американская химическая компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года, хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 265,67 пункта (0,78%) и составил 34156,69 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 52,92 пункта (1,29%) - до 4164 пунктов.

Nasdaq Composite набрал 226,34 пункта (1,9%) и составил 12113,79 пункта.