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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Москва предупредила Кишинев о потере суверенитета в случае сближения с НАТО

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Москва надеется, что в Молдавии остались политические силы, способные осознать, что сближение республики с НАТО чревато потерей суверенитета, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы неоднократно подчеркивали, что различные партнерские форматы по углублению взаимодействия с НАТО служат скорее инструментом для манипулирования, а не направлены на подлинно взаимовыгодное и равноправное сотрудничество и укрепление безопасности в Евро-Атлантике. Попытки же втянуть Молдавию в Североатлантический блок выглядят особенно цинично на фоне ситуации на Украине, которая была во многом спровоцирована безответственной политикой расширения альянс", - говорится в комментарии Захаровой о высказываниях первого заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"Надеемся, что в Молдавии еще остались политические силы, способные осознать, что сближение с НАТО чревато потерей суверенитета, а безудержная экспансия альянса является не чем иным, как продолжением неоколониальных традиций Запада, не учитывающих как внутриполитических особенностей государств, так и многовековых устоявшихся связей со своими соседями", - подчеркнула Захарова.

6 апреля Джоанэ заявил информационному агентству Румынии Agerpres, что Североатлантический альянс готов к сотрудничеству с Молдавией настолько, насколько к этому будет готов Кишинев. По его словам, на заседании глав МИД стран НАТО 5 апреля в центре внимания оказался "пакет возможностей обороны и устойчивости, представленный Молдавии". "Наши министры иностранных дел подчеркнули необходимость дополнительной практической, финансовой и политической поддержки республики и других партнеров, находящихся под растущим давлением со стороны России", - отметил Джоанэ.

Мирча Джоанэ Мария Захарова НАТО Молдавия МИД
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