В Латвии ликвидирован пожар на заводе по производству дронов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Пожарным в среду удалось ликвидировать пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов компании Edge Autonomy в латвийском Марупе.

В 13:30 пожарные закончили работу на месте происшествия, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

Как сообщалось, вызов на пожар поступил во вторник около трех часов дня.

К семи часам вечера пожарные локализовали распространение пламени, а в среду продолжались работы по разбору конструкций.

В целом в двухэтажном промышленном здании выгорело 600 квадратных метров, а также сгорела расположенная рядом продукция на площади 20 квадратных метров.

В больницу были доставлены двое пострадавших на пожаре, одному человеку помощь оказана на месте происшествия.

Как сообщала представитель Госполиции Мадара Шершнёва, первоначальная информация не свидетельствует о том, что имел место поджог, однако для выяснения точных причин случившегося заведено уголовное дело.

Заместитель директора предприятия Янис Вилманис признал, что пожар причинил значительный ущерб.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются почти в 70 стран, в том числе на Украину. Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.