Советник Байдена по России и Центральной Азии покидает свой пост

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Джо Байдена по России и Центральной Азии Эрик Грин уходит в отставку, сообщает агентство Bloomberg.

"Старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин покидает свой пост. Он планирует окончательно завершить работу во внешнеполитической сфере, с которой он был связан более трех десятков лет", - говорится в сообщении.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поблагодарил Грина за работу и заявил, что тот сыграл "безусловно центральную роль" в усилиях США по поддержке Украины.