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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Рост производства биогаза в Нидерландах резко сократился

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Производство биогаза в Нидерландах в 2022 году составило 230 млн куб. м, что лишь на 4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает национальная сетевая ассоциация Netbeheer Nederland.

В 2021 году производство "зеленого" газа в королевстве составило 221 млн куб. м, при том что суммарное потребление природного газа в Нидерландах в 2021 году было на уровне 35 млрд куб. м.

При этом в 2021 году рост производства был намного больше – 12%, отмечает ассоциация. Среди причин называется снижение рентабельности проектов после завершения срока действия субсидий, более выгодная господдержка в соседних странах и рост цен на биосырье.

При этом для реализации поставленных правительством целей достижения к 2030 году производства в объеме 2 млрд куб. м надо было обеспечить рост свыше 30%.

Нидерланды
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