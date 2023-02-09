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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Белоруссии прокурор запросил 12 лет тюрьмы для нобелевского лауреата Беляцкого

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Ленинском суде Минска на процессе по делу правозащитного центра "Весна" прокурор попросил назначить 12 лет лишения свободы правозащитнику и лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому, передает "БелТА".

Подсудимого Владимира Лабковича гособвинитель попросил приговорить к девяти годам лишения свободы, Валентина Стефановича - к 11 годам, Дмитрия Соловьева - к десяти годам. Соловьева судят заочно, он находится за границей. Всех фигурантов дела прокурор попросил направить в колонию усиленного режима.

Суд по делу "Весны" начался 5 января. Правозащитникам вменили неуплату налогов. По версии обвинения, с 2013 по 2020 год они вместе с "другими неустановленными лицами" выполняли работы, за которые было выплачено вознаграждение не менее 879 887 белорусских рублей (около $350 тысяч по текущему курсу).

Следствие считает, что Беляцкий с коллегами руководили "Весной" после ликвидации организации Верховным судом Белоруссии в 2003 году не зарегистрировали центр в качестве налогоплательщика и не подавали документы в налоговую службу. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в 2013-2020 годах на общую сумму более 113 тысяч белорусских рублей (около $45 тысяч по текущему курсу).

Беляцкий - создатель и бывший председатель правозащитного центра "Весна". Вместе со Стефановичем и Лабковичем был арестован после обысков в правозащитных и негосударственных организациях Белоруссии 14 июля 2021. Осенью 2022 года Норвежский нобелевский комитет присудил Премию мира Беляцкому, российскому "Мемориалу" (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинскому "Центру Гражданских Свобод".

Белоруссия Минск Весна Ленинский суд Алесь Беляцкий
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