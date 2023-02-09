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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Доля РФ в морских поставках нефти в Польшу в 2022 году составила 13%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Доля российских поставок в общем объеме морского импорта нефти в Польшу в 2022 году составила 13%. Об этом сообщает компания PERN, управляющая гданьским терминалом Naftoport.

"В прошлом году клиенты PERN Group импортировали все больше и больше сырья не из России, а по другим направлениям. (...) Две трети всех поставок польским покупателям приходилось на сырье из Саудовской Аравии и Норвегии. Значительные объемы нефти поступали к нам также из Великобритании и США. Всего 87% сырья, доставленного в нашу страну морским путем, поступило не из России", - говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что в 2022 году терминал Naftoport достиг рекордного объема перевалки нефти и нефтепродуктов – 24,5 млн тонн (+37% к 2021 году). Также сообщалось, что на терминале планируется построить шестой причал годовой мощностью погрузки 9 млн тонн и второй на объекте, способный принимать крупные океанские танкеры класса VLCC (длиной более 300 м, шириной до 60 м, с осадкой до 15 м) грузовместимостью около 180 тыс. тонн.

В сообщении Pern также отмечается, что компания реализует проект увеличения пропускной способности трубопровода на Поморском участке (связывает г.Плоцк с портом Гданьск - ИФ), что позволит увеличить поток сырья по магистрали в часы пик примерно на треть. Кроме того, компания рассматривает расширение базы в Мишевко Стшалковске под Плоцком и складского комплекса в Гданьске.

Naftoport – единственный в Польше терминал по перевалке нефти и крупнейший – по перевалке нефтепродуктов. Его инфраструктура включает пять причалов, позволяющих ежегодно перегружать 36 млн тонн нефти и 4 млн тонн нефтепродуктов. Объект является частью логистической цепочки поставок импортной нефти на польские НПЗ.

РФ Польша нефть
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