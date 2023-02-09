Китайская APN заинтересовалась ростовским заводом аминокислот "Донбиотех"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупных участников рынка биотехнологий - компания APN (Китай) заинтересована в реализации проекта строительства завода по глубокой переработке зерна и производству аминокислот "Донбиотех" в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев журналистам в четверг.

"Крупнейшая компания (АPN - ИФ). Таким комплексом могла заинтересоваться только сильная, большая компания. Это предприятие ("Донбиотех" - ИФ), которое имеет возможность развития в два раза по сравнению с первой очередью, до 0,5 млн тонн. Первая очередь – это 250 (тыс. тонн - ИФ)", - сказал Голубев.

Он отметил, что потенциальных партнеров интересовала возможность выполнения регионом обязательств по строительству инфраструктуры и дороги.

"Договоренность с "Газпромом" достигнута, речь идет о возможности реконструкции ГРС-1 и возможности подавать туда газ. Завершение реконструкции запланировано в 2025 году", - добавил губернатор.

По его словам, дорога к объекту будет построена до начала работы завода. "Мы должны увести поток транспорта и создать комфортные условия для жителей Волгодонска", - подчеркнул Голубев.

Он добавил, что в настоящее время готовность завода "Донбиотех" составляет 85%. "Это хороший процент готовности. Полный набор оборудования фактически присутствует", - сказал губернатор.

В декабре 2022 года об интересе китайских партнеров к созданию на базе ростовского завода производства аминокислот сообщала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на конгрессе молодых ученых в Сочи.

"Одна из китайских компаний заинтересована в создании на базе ростовского завода, который сейчас находится в стадии заморозки, производства аминокислот. Штаммы у китайцев есть, поэтому мы надеемся, что со следующего года (2023-го – ИФ) начнем восстанавливать производство, и ориентировочно план – 2026 год ввод производства в эксплуатацию", - говорила она.

Завод, который изначально оценивался в 7 млрд рублей, планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году. Затем сроки были сдвинуты, а стоимость проекта – увеличена сначала до 15 млрд рублей, потом до 27 млрд рублей, а еще позже до 31 млрд рублей. Крупнейшим кредитором проекта является Россельхозбанк. В залоге у РСХБ находится все недвижимое имущество должника и практически все оборудование, необходимое для завершения строительства завода.

Юрлицо завода – АО "Донбиотех", зарегистрировано в октябре 2020 года в Волгодонске (Ростовская область). АО создано на базе имущества одноименного ООО, которое находится в процедуре конкурсного производства. В реестре требований кредиторов 97,38% приходится на РСХБ.

Предполагается, что в будущем акции АО "Донбиотех" будут реализованы, а деньги пойдут на удовлетворение требований кредиторов ООО.

Единственным владельцем АО "Донбиотех" является ООО "Донбиотех". В ООО 95% владеет кипрский офшор Rusferm Limited, еще 5% принадлежат ООО "РСХБ-Финанс".