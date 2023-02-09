США ввели санкции против девяти структур за продажу иранских нефтепродуктов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - США вводят санкции в отношении девяти организаций, которые имеют отношение к иранской торговле нефтепродуктами и продукцией нефтехимии, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"США вводят санкции против девяти структур, вовлеченных в иранскую торговлю продуктами нефтехимии и нефтепродуктами", - говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг от имени главы Госдепа.

В санкционные списки Минфина включены шесть находящихся в Иране компаний, которые занимаются продажей и распространением нефтехимических продуктов. Среди них – Amir Kabir Petrochemical Co., Marun Tadbir Tina Company, Marun Sepehr Ofogh Company. Также санкции вводят против двух организаций, находящихся в Сингапуре, и одной компании в Малайзии.

В пресс-релизе Минфина США отмечается, что эти организации "сыграли важную роль в производстве, продаже, поставках иранских нефтехимических продуктов и нефтепродуктов на сотни миллионов долларов покупателям в Азии".