В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - София не намерена поддерживать какие-либо попытки введения санкций в отношении российской ядерной отрасли, заявил в четверг в Брюсселе президент Болгарии Румен Радев.

"Мы не можем принять санкции в сфере ядерной энергетики, поскольку это напрямую затронет нашу ядерную энергетику. Там, где наши интересы под угрозой, особенно в ядерной энергетике, мы проявляем осторожность, и в случае необходимости мы введем вето", - сказал Радев болгарским журналистам в Брюсселе.

Европейская пресса напоминает, что единственная болгарская АЭС "Козлодуй" построена по советской технологии и работает исключительно на российском топливе. Ее мощности покрывают чуть больше трети нужд Болгарии в электроэнергии.