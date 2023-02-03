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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Пентагон объявил о пакете военной помощи Киеву в $2,2 млрд

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон объявил об очередном транше военной помощи Украине стоимостью $2,2 млрд, сообщают американские СМИ.

В списке вооружений, переданном американским журналистам, значатся дополнительные боеприпасы для систем РСЗО HIMARS.

В частности, как отмечается в сообщениях, США намерены передать запускаемые с HIMARS ракеты, которые после запуска смогут выбрасывать из себя наводимые по GPS небольшие бомбы (GLSDB). Их дальность оценивается в 150 км: это больше, чем у ракет, которые Вашингтона до сих пор передавал Украине для этих РСЗО.

Ранее в пятницу Bloomberg передавал, что поставки первых таких ракет могут занять девять месяцев, так как их требуется заказать, произвести и затем доставить на украинскую территорию. Агентство сообщало, что на закупку подобных ракет на первом этапе Пентагон собирался выделить не более $200 млн.

Также США, среди прочего, передадут Киеву 155-миллимиетровые артиллерийские снаряды, минометные боеприпасы, 181 бронетранспортер с защитой от мин, 2 тысячи противотанковых ракет.

Также в списке вооружений значатся противопехотные мины M18A1 Claymore, 250 ПТРК Javelin, 190 крупнокалиберных пулеметов, зимняя экипировка для военных.

Речь идет о вооружении, которое хранится на складах - его можно относительно быстро передать Киеву.

Кроме того, Пентагон объявил, что закупит для Украины некоторые виды вооружения. Их передача Украине займет больше времени. В частности, речь идет о различном оборудовании для украинской системы ПВО, мобильные ракеты-перехватчики HAWK, 20 противоминометных РЛС, четыре РЛС воздушного наблюдения, системы по борьбе против дронов, запчасти для противоартиллерийских радаров, медикаменты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина HIMARS Пентагон HAWK GLSDB Claymore
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