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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Washington Post сообщила, что США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - США и их союзники предоставляют Украине координаты для подавляющего большинства ударов с использованием передовых ракетных систем, сообщает Washington Post ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили изданию украинские официальные лица, они почти никогда не запускают снаряды HIMARS без подробных координат, предоставленных американскими военными, расположенными в других частях Европы.

Это подтвердил и высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, "помощь в наведении на цель способствует обеспечению точности и экономии ограниченных запасов боеприпасов".

Он отметил, что Украина не запрашивает одобрения у США относительно того, по чему наносить удары.

США предоставляют Киеву координаты и точную информацию о прицеливании исключительно в качестве консультанта, добавил собеседник газеты.

Вооруженные силы Украины получили американские HIMARS в рамках западной военной помощи.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина
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