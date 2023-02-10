Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Индийская ракета SSLV успешно вывела на орбиту три спутника

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) успешно вывела на намеченную орбиту три спутника, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"В ходе сегодняшней попытки запуска ракета SSLV вывела на намеченную орбиту спутник EOS-07 с высокой точностью, вместе с EOS-07 на расчетную орбиту были также выведены два других спутника", - сообщил Соманат.

Запуск был осуществлен в 09:18 по Индийскому стандартному времени (в 06:48 МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Ракета вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-07 массой 156 кг. Аппарат оснащен инструментарием для отслеживания погодных явлений и предназначен для съемки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Срок работы спутника на орбите рассчитан на 10 лет.

Вместе с ним на круговую орбиту высотой 450 км отправился кубсат AzaadiSAT-2 - на нём размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главная задача дать возможность учащимся сельских школ Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях. Также на орбиту был выведен американский кубсат, созданный компанией Antaris для испытания технологий.

Первый запуск ракеты серии SSLV, состоявшийся в августе прошлого года, закончился аварией из-за аномалии во время отделения второй ступени. Неполадки привели к разрушению носителя и утере двух спутников.

Индия PSLV
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 10 февраля

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители
Военная операция на Украине

Washington Post сообщила, что США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

Великобритания начала строительство третьей стратегической подлодки типа Dreadnought

Землетрясение в Турции и Сирии

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции

Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины

Председатель Европарламента призвала усилить военную поддержку Украины

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

В Софии заявили, что не поддержат возможные санкции против ядерной отрасли РФ

Вашингтон задумался о мерах против Китая после пролета аэростата над США

Вашингтон задумался о мерах против Китая после пролета аэростата над США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });