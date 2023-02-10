Индийская ракета SSLV с тремя спутниками стартует на орбиту в пятницу

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) в пятницу стартует на орбиту с тремя спутниками, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Второй опытный полет ракеты Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) намечен на 10 февраля 2023 года в 09:18 по индийскому времени (в 06:48 по МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота", - говорится в сообщении на сайте организации.

В рамках миссии основной полезной нагрузкой станет оптический спутник дистанционного зондирования EOS-07 массой 156 кг. Аппарат оснащен инструментарием для отслеживания погодных явлений и предназначен для съемки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Срок работы спутника на орбите рассчитан на 10 лет.

Вместе с ним на круговую орбиту высотой 450 км отправится кубсат AzaadiSAT-2 - на нем размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главная задача - дать возможность учащимся сельских школ Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях. Также на орбиту будет выведен американский кубсат, созданный компанией Antaris для испытания технологий.

Первый запуск ракеты серии SSLV, состоявшийся в августе прошлого года, закончился аварией из-за аномалии во время отделения второй ступени. Неполадки привели к разрушению носителя и утере двух спутников.